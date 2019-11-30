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Büyükşehir Belediyesi, 50 yol işçisi aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi bünyesinde çalışacak 50 personel aldı.

30.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:43Büyükşehir Belediyesi, 50 yol işçisi aldı
Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi bünyesinde çalışacak 50 personel aldı. 784 adayın başvurusuyla yapılan mülakat ve 164 kişiyle uygulamalı eğitimler sonucunda belirlenen 50 kişinin bir hafta içinde işe başlayacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 personel alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işçi alımına çıktı. 45 yaşını doldurmamış erkek adayların tercih edildiği ilana 784 kişi başvurdu. Başvuru yapan yüzlerce kişi, Kongre ve Sergi Sarayı'nda 7 kişiden oluşan komisyon tarafından mülakattan geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Hüsnü Öz'ün de aralarında olduğu mülakat komisyonunun yaptığı değerlendirmelerde asfalt yapım, üretim ve onarım işlerinde tecrübeli adaylar tercih sebebi oldu.

Uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi

Mülakatın ardından 4 noktada yapılan uygulamalı eğitim çalışmalarına katılmaya hak kazanan 164 kişi, asfalt, yama ve bordür uygulama çalışmalarına alındı. Büyükşehir Belediyesi Gökçebelen Şantiyesi, Akdeniz İlçesi Fabrikalar Caddesi ile Kürkçü ve Yakaköy Mahalleleri arasında asfalt ve yama, Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesinde ise bordür çalışmaları adaylar tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tecrübeli kişiler arasından seçilen 50 kişinin, bir hafta içerisinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi bünyesinde parke üretim, acil tamir, asfalt yama ve kaldırım tamir işlerinde iş başı yapması planlanıyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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