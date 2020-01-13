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Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Günleri etkinliği düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aile ve Çocuk Günleri kapsamında Eğitim Bilimci Mehmet Altunpınar, "Dikkat Eksikliği ve Çözümleri' konulu bir konferans verdi.

13.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:45Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Günleri etkinliği düzenledi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aile ve Çocuk Günleri kapsamında Eğitim Bilimci Mehmet Altunpınar, "Dikkat Eksikliği ve Çözümleri' konulu bir konferans verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Aile ve Çocuk Günleri konferansı düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Eğitim Bilimci Mehmet Altunpınar katıldı. Konferansta aile ve çocuklar arasında yaşanan iletişimde dikkat eksikliği ve ailelerin bu durum karşısında ne tarz çözümler üretebileceği konularına yer verildi. Dikkat eksikliğinin çok kritik ve önemli bir konu olduğuna ifade eden Eğitim Bilimci Mehmet Altunpınar, "Günümüzde dikkat eksikliği, herkesin doğru bildiği yanlışların çok olduğu bir konu. Herkes dikkat eksikliği hakkında ne tarz bilgiler var diye internetten bakıyor. Hatta birçok kez internette olan bilgiler bazı üniversitelerin çalışmalarıymış gibi bilimsel verilere dayandırılıyor. Ama gerçekte verilen bilgilerin çoğunun öyle olmadığını görüyoruz. Bu tarz konferanslar bizim için doğru bilgiyi iletmek adına son derece önemli. Bu konferanslar için bir tür sosyal sorumluluk çalışması diyebilirim. Bize böyle bir platformda konuşma imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Konferansın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, konuşmacı Mehmet Altunpınar'a hediye ve çiçek takdim etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, AKM, Güncel

Kaynak: İHA

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