Büyükşehir Belediyesi Ailelere Tarım ve Hayvancılık Desteği Verdi

14 Aralık 2018 Cuma 13:34



14 Aralık 2018 Cuma 13:34

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte 2 bin 317 aileye tarım ve hayvancılık alanında destek sağlandı.Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılığın kentte güçlendirilmesi için 2 yıl içerisinde 10 ilçede 2 bin 317 aileye arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile, ipek böcekçiliği, sebze ve meyve yetiştiriciliği alanında destek sundu.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, her zaman çiftçiyi desteklediklerini belirtti.Kenti her yönüyle geliştirmek için çalıştıklarını, bu noktada tarımın ve hayvancılığın en güzel noktada olması için çaba verdiklerini dile getiren Yaman, şunları ifade etti."Hükümetimiz ve devletimizce yerel yönetim görevinin bizlere verilmesinin akabinde şehrimizin gelişmesi için çok yönlü çalışmalar yaptık. İlimizi altyapısı, üstyapısı, sosyal projeleri, sanat ve kültür projeleri ve spor projelerinin yanında tarıma ve hayvancılığa da yerel yönetim desteği sağlamak istedik. Tarım ve hayvancılığın şehri olan Mardin'de başarılı işlere imza atarak aileleri mutlu ettik."Yaman, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Biz bu konuda neredeyse hiç durmadık. Organik tarım, kapama meyve bahçeleri, zeytin bahçeleri, hindi dağıtımı, sebze fidesi dağıtımı, ipek böceği dağıtımı, arı kovanı dağıtımı, ahır ve barınak dezenfekte çalışması, hayvan içme suyu sıvat dağıtımı, sulama kanalı yapımı, gölet açımı drenaj kanalı çalışması ve çilek yetiştiriciliği gibi birçok farklı alanda 2 bin 317 ailemize ulaştık. Yaptığımız çalışma ile ekonomik getirisi fazla olan ürünlere de çiftçilerimizi yönelttik. Biz bu konularda hassasiyet ile çalışmaya devam edeceğiz."