09.07.2019 07:41
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Büyükşehir Belediyesi Akbük Kanalizasyonunun büyük bölümünü bitirdi

Büyükşehir Belediyesi Akbük Kanalizasyonunun büyük bölümünü bitirdi

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde başlatılan kanalizasyon altyapısı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde başlatılan kanalizasyon altyapısı çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

Akbük Mahallesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 16.7 kilometre kanalizasyon hattı ve 1.6 kilometre terfi hattı yapıldı. 2. etap çalışmalarında ise 60 kilometreye ulaşıldı. Toplam 82 kilometrelik ikinci etap çalışmalarının yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.

Akbük'te çalışmaları hızla tamamlanan kanalizasyon altyapısı başta olmak üzere tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerinden dolayı vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, Akbük'ün hizmetlerin vakit kaybetmeden yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - AYDIN
Kaynak: İHA
Didim, Aydın, Akbük, Güncel

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