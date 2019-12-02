Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üstyapı sorunlarını gideriyor

Hatay'ın 15 ilçesinde kış aylarında sıkıntı yaşamamak için önlemler alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Defne ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde beton ve ızgaralı yağmur suyu kanal çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmaları titiz bir şekilde gerçekleştirerek en kısa zamanda tamamlayacaklarını belirten ekipler, herhangi bir taşkınlık ve su birikintilerini önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan her noktada yağmursuyu kanal yapımı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla araç güvenliği ve bakımının daha da önem kazandığı şu günlerde, sürücüler tarafından normal olarak görülen bazı durumlar tehlike içeriyor. "Motorun beyaz duman atması" olarak da ifade edilen egzozdan beyaz duman çıkması bu durumlardan biri olabilir.

Özellikle soğuk havalarda egzozdan bir süre beyaz duman gelmesinin normal olduğunu, ancak motor ısındığı halde beyaz dumanın çıkmasının ciddi bir sorun olabileceğini belirten Aloparca.com Kurucusu Ebru Özülkü, "Sorun büyük ihtimalle soğutma sıvısının, silindir yanma odalarına sızması ve buharlaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu da silindir blok contası arızası, silindir kapak hasarı veya silindir bloğunun çatlaması nedeniyle oluşur. İnce ve şeffaf su buharı çıkıyorsa sorun yok ama yoğun beyaz bir duman soruna işarettir" diyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayan araçların trafikte saptanıp cezai işlem uygulanacağın açıklandığı şu günlerde, egzozdan çıkan uzun süreli dumanın çevreye ekstra zarar verdiğine de dikkat çeken Özülkü, durumun tespiti, nedenleri ve çözüm önerilerini ise şöyle sıralıyor;

Beyaz egzoz dumanının sebebini anlamanın ilk yolu; radyatör veya soğutma suyu haznesindeki antifirizlli suyun kontrol edilmesidir.

Motor sıcakken veya çalışırken radyatör kapağını ya da soğutma suyu deposu kapağını kesinlikle açmayınız. Motordaki iç basınç, sıcak suyun elinize, yüzünüze fışkırmasına ve yaralanmanıza sebep olur. Her zaman motorun yeteri kadar soğumasını bekleyiniz.

Soğutma suyu seviyesi doğru olsa bile, beyaz duman bir sızıntının habercisidir. Bu nedenle ciddi bir şekilde kontrol edilmeli gerekirse motor basınç testi yaptırılmalıdır.

Soğutma suyunun yanma odasına karışmasının en büyük nedenlerinden biri silindir kapak contası arızasıdır. Bu conta, silindir kapağı ile motor bloğu arasındaki sızdırmazlığı sağlar.

Sıcaklığa dayanıklı olmasına rağmen, motor hararet yaptığı zaman ilk olarak bu conta yanar.

Düzgün çalışmayan soğutma fanı, düşük sıvı seviyesi, kirli soğutma suyu veya bakımları düzenli yapılmayan bir soğutma sistemi motorun aşırı ısınmasına neden olur.

Ömrünü tamamlamış bir conta zamanla deforme olarak işlevini de yitirebilir. Arızalı bir conta, soğutma suyunun silindirlere ve yanma odasına sızmasına sebep olur.

Bazen motordaki aşınmalar veya bloktaki çatlaklar da su sızıntısına neden olabilir.

Ayrıca kalitesiz yakıt da beyaz dumana ve motor performans sorunlarına neden olur. Kullanılan yakıtın kalitesine dikkat edilmelidir.

Yaklaşan kış koşullarında oluşabilecek tehlikeli durumların önlenmesi için aracınızın lastik, egzoz sistemi, akü, kayış, hortum, radyatör, yağ, lamba, fren, kalorifer/buz çözücü, cam sileceği ve ateşleme sistemi gibi elemanlarını zorunlu muayene ettirmeniz hayati önem taşıyor.