Büyükşehir Belediyesi arıcıları uyardı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı arıcıları uyardı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından tarım ile uğraşmakta olan vatandaşlara yönelik arıcılık ve arılar hakkında uyarılarda bulunuldu. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlkbaharın yaklaşması ile birlikte bitkisel üretim yapılan alanlarda zirai ilaç kullanımı başlamaktadır. Kontrolsüz yapılan ilaçlamalar yüzünden çok fazla canlı yaşamı sona ermektedir. Yapılan araştırmalar, ne yazık ki ülkemizde yapılan bilinçsiz tarımsal ilaçlamanın arı ekolojik dengesini ciddi anlamda bozduğunu ifade ediyor. Arının da bir canlı olduğunu ve doğanın dengesinin korunmasında büyük bir rol oynadığını unutan insanoğlu ne yazık ki zamansız yapılan tarımsal ilaçlama ile arı neslini ciddi anlamda tehdit ediyor" sözlerine yer verildi.



Açıklamanın devamında, "Arıların bitkiler üzerindeki etkileri saymakla bitmez. Arılar, bitkilerdeki tozlaşmayı ve etkileşimi sağlayan canlılardır. Dünya gıda maddelerinin yüzde 90'ı, 82 bitki türünden elde edilir. Bu türlerden 63'ü arılar tarafından tozlaşmaya gerek duymaktadır. 39 bitki türü için ise arı tozlaşması mutlaka gereklidir. Şeftali, kayısı ve kiraz gibi bahçe bitkilerinde de meyve tutumu ve verimi için tozlanma ve etkileşim zorunludur. Bu açıdan bahçe bitkileri için hektar başına 3-6 kovan önerilmektedir. Şeftali, kiraz, erik, badem, armut, karpuz, kabak, hıyar, fiğ ve gibi bitkilerde 4 dekara 1-2 kovan. Soğan, ayçiçeği, havuç, yonca ve kırmızı üçgül bitkilerinde ise her 4 dekara 3-4 kovan önerilmektedir. Bal arıları; aynı türün birkaç çiçeğini ziyaret etmesi, bir çiçekten diğer bir çiçeğe kolaylıkla geçmesi, vücudunda bol polen taşıması ve çiçeklerin stigmasına poleni taşıması nedeniyle etkili bir tozlayıcıdır" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA