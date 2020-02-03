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Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı

Yerel belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü'nü bünyesine katarak Türkiye'de bir ilke daha imza attı.

03.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:24Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı
Yerel belediyeciliğe yeni bir anlayış kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü'nü bünyesine katarak Türkiye'de bir ilke daha imza attı.

Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nın bünyesinde kurulan Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğüyle dünyada her geçen gün etkisini artıran yapay zeka teknolojisiyle ilgili çalışma yapmak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde geliştirilen stratejileri takip ederek halkı bilinçlendirmek ana hedefler arasında yer alıyor.

Öte yandan Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü, vatandaşa yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırdığına dair eğitimler de verecek. Ayrıca Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren yerel yönetimlerde yapay zeka ve veri bilimi teknikleri ile çözülebilecek problemler tespit edilerek, araştırmalar yapılacak, çözüm önerileri üretilecek.

"Vatandaşları bilinçlendirmeye dönük eğitimler düzenleyeceğiz"

Kurulan yeni şube müdürlüğü hakkında açıklamada bulunan Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, "İnovasyon kulüpleri adı altında yapay zeka üzerine çalışmalar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra eğitim ve bir takım araştırmalarla vatandaşı bilinçlendirmeye dönük plan ve projelerimiz mevcut. Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü'nün Türkiye'de bir ilk niteliği taşıdığını belirtmek isterim" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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