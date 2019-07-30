Haberler» Güncel» Haber

Büyükşehir Belediyesi, Çamalan Şehitliğini yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi ile Toroslar'da şehit düşen Türk ve Alman askerlerinin anısına yapılan Çamalan Şehitliğini yeniledi.

30.07.2019 12:21 Büyükşehir Belediyesi, Çamalan Şehitliğini yeniledi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi ile Toroslar'da şehit düşen Türk ve Alman askerlerinin anısına yapılan Çamalan Şehitliğini yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mezarlık ve şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Çamalan Şehitliğinde bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında şehitlikte bulunan anıt ve temsili asker heykelinin dökülmüş olan boyaları ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşlarının boyaları yenilenirken, heykelin yıpranmış olan kısımları yeniden macunlandı.

Yapılan çalışmalardan mutluluk duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, bakımsız kalan Çamalan Şehitliği'nde gerçekleştirdiği hizmetler dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. - MERSİN

Çamalan, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32   Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Boşnaklara hakaret" davası
15:32   Nallıhan'da atık pil toplayan okullara satranç takımı hediye edildi
15:31   Çorum'da 2 ayrı orman yangını
15:31   İran ile Türkiye Arasında Sanat Köprüsü Kuruluyor
15:31   Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesi açıldı
15:30   Başkan Tuncel'den trafiği rahatlatacak hamle
15:30   ABD - Çin ticaret görüşmeleri iki ay sonra yeniden başlıyor