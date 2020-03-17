Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışması yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını vatandaşların yoğun kullandığı alanlara yaydıklarını belirtti.
17.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:02
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını vatandaşların yoğun kullandığı alanlara yaydıklarını belirtti.
Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsün kentte etkisini azaltmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve umreden gelenlerin geçici barınma merkezi olan Hunat Hatun Yurdu'nda da gerçekleştirdiklerini ve dezenfekte işlemlerinde ULV cihazı ile pulverizitör kullandıklarını kaydetti.
Olası salgına karşı etkin mücadele verdiklerini aktaran Büyükkılıç, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam ettiğini belirtti.
Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsün kentte etkisini azaltmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve umreden gelenlerin geçici barınma merkezi olan Hunat Hatun Yurdu'nda da gerçekleştirdiklerini ve dezenfekte işlemlerinde ULV cihazı ile pulverizitör kullandıklarını kaydetti.
Olası salgına karşı etkin mücadele verdiklerini aktaran Büyükkılıç, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam ettiğini belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hunat Hatun, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu