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Büyükşehir Belediyesi Dikmen'de 3 köprüyü tel örgüyle çevirdi

Dikmen'de bulunan 3 köprünün güvenliği yeşil tel örgülerle (antivandalizm) sağlandı.

26.10.2019 10:32Büyükşehir Belediyesi Dikmen'de 3 köprüyü tel örgüyle çevirdi
Dikmen'de bulunan 3 köprünün güvenliği yeşil tel örgülerle (antivandalizm) sağlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada Sinan Caddesi, Cezayir Caddesi ve 747. Cadde üzerindeki köprülerin, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tel örgülerle çevrildiği belirtildi.
Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmada, Dikmen Vadisi'ne düşme tehlikesinin önlenmesi için 800 metre uzunluğunda tel örgü kullanıldı. Böylece köprü korkuluklarının yüksekliği 230 santimetreye ulaştırıldı.

Cezayir, Ankara, Dikmen, Güncel

Kaynak: AA

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