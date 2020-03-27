Büyükşehir Belediyesi eczaneleri dezenfekte ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfeksiyon çalışmaları eczanelerde devam ediyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarının kapsamı genişletildi.Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda süren dezenfekte çalışmaları kapsamında eczaneler de dezenfekte edildi.Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki eczanelerden başlayarak çalışma sahasını genişletti.Dezenfekte için oluşturulan özel ekipler, koronavirüs salgınının önlenmesi için eczanelerin dışında ve içeride dezenfeksiyon çalışması yaptı.Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından vatandaşların ortak kullanım alanları olan toplu taşım araçları, alt ve üst geçitler, parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri, bankalar gibi geniş bir sahada dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA