Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda

Kaynak: İHA

Başkent'te yaşanan yoğun yağış birçok iş yeri, konut, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin izinleri iptal edildi.Meydana gelen su taşkınları sonrası gelen ihbarları dikkate alan Büyükşehir ekipleri, sahada yoğun bir çalışma başlattı. Başkan Yavaş, yaşanan su taşkınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.Büyükşehir ekipleri teyakkuzdaAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mevsim normallerinin 5 katı oranında gerçekleşen yağışın ardından yaşanan su taşkınları sonrası biriken suyun tahliyesi için kesintisiz çalışma yürüttüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.ASKİ, İtfaiye, AKOM, Fen İşleri, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri dahil 1000'den fazla personelin görevlendirildiğini belirten Başkan Yavaş, 200'ün üzerinde iş makinesi ile 724 otobüsün sahada çalışma yaptığını açıkladı.Hasar gören noktalara anında müdahaleBasın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ekipleri Başkent genelinde hasar gören noktaları tek tek tespit etti. Mavi Masa personeli de vatandaşlardan gelen ihbarları ilgili birimlere anında aktardı.Ekipler özellikle yağışın yoğun olarak yaşandığı Etimesgut Piyade Mahallesi 2222. Cadde, Etimesgut İstasyon Caddesi, Sincan Lale Alt Geçidi, Sincan Polatlı 2 Caddesi Alt Geçidi, Eryaman, Etimesgut-Elvankent Çevre Yolu bağlantısı, Harikalar Diyarı Metro İstasyonu, Türk Kızılayı Caddesi, Altay Mahallesi ve Karataş Mahallesi'nde su taşkınlarıyla sabaha kadar mücadele etti.Başkan Yavaş: "Altyapı sorununu kalıcı olarak çözeceğiz"Büyükşehir Belediyesi'nde koordinasyon ekiplerinin oluşturulduğunu belirten Başkan Yavaş, Başkentlilere şu açıklamalarda bulundu:"Başkentimizde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle, İtfaiye ve ASKİ ekiplerimizin izinleri iptal edilmiş olup, ilgili birimlerimizin tamamı sahada yaşanan ve yaşanması muhtemel olaylara müdahale etmektedir.Bununla birlikte, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler de vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.153 Mavi Masa ekiplerimizin de izinleri iptal edilmiş olup, vatandaşlarımızın ihbarlarını ve taleplerini iletmesi için 24 saat esası ile hizmet vermektedir.Tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte, normalde beklenenin yaklaşık 5 katı kadar gerçeklesen yağış ve yaşanan felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halindeyiz. Belediyemizde kurulan koordinasyon ekibi ise süreci olağan duruma dönene kadar yakından takip edecektir.Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır.Bu suretle, hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."Başkan Yavaş vatandaşları anlık olarak bilgilendirdiBüyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan, EGO Genel Müdürü Faruk Akçay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başdanışmanı Servet Avcı, Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz, ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu da sabaha kadar hasar gören noktaları tek tek ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Gerek ALO 153 Mavi Masa ve 112 Acil üzerinden gelen ihbarlar gerekse sosyal medya üzerinden yapılan ihbarları dikkate aldıklarını belirten Başkan Yavaş, vatandaşları yapılan çalışmalar hakkında anlık olarak şu şekilde bilgilendirdi:"-EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemlerde: 156 personel,Otobüs Dairesi: 724 otobüs,200'ün üzerinde iş makinesi,ASKİ: 230 personel, 50'nin üzerinde iş makinesi (vidanjör, seyyar pompa aracı)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi: 30 kişilik ekip,İtfaiye Dairesi: 220 personel, 65 araç, 140 pompa, 14 ayrı itfaiye grubu ile birlikte toplam 40 ekip,Kent Estetiği Dairesi: 27 araç, 43 personel,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi: 15 Basın Yayın personeli, 33 Mavi Masa personeli (toplam 48 kişi)Fen İşleri Dairesi, Güvercinlik Merkez: 15 memur, 13 formen, 2 baş şoför, 4 baş şoför yardımcısı, 10 saha kontrol, 113 şoför, 75 operatör, 45 işçi. Bölgeler: 18 memur, 15 arazi kontrol, 48 şoför, 58 operatör ve 25 işçi kesintisiz olarak çalışmaktadır." - ANKARA