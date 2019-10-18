Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi verdi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile belediyeler arasında Türkiye'de bir ilk olan "Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi" verildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Mevzuatının sürekli güncellenmesinden ve kamuda elektronik ihale sürecine geçilmesi dolayısıyla eğitimler vermeye başladı. Bu çerçevede, KİK işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve ilçe belediyelerde görevli harcama yetkilileri ile gider gerçekleştirme personeline yönelik olarak "Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi" verildi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitime, daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.



Eğitimde, kamu ihale uzmanları Niyazi Akbaşlı ile Doğukan Demirci, katılımcılara elektronik ihale ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Eğitim kapsamında, ihale uygulamalarına ilişkin ortak hükümler, yapım işleri ihaleleri özel hükümleri, mal alım ihaleleri özel hükümleri, şikayet ve inceleme süreci ile elektronik ihale ve elektronik eksiltme konularına yer verildi.



Bu eğitimle Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale süreçlerinde rekabet, şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların daha hızlı yaygınlaştırılması ve uygulamada yaşanan tereddütlü alanların belirlenerek, çözüme kavuşturulması amaçlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA