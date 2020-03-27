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Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve Battalgazi ekiplerinden ortak denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

27.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00
Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve Battalgazi ekiplerinden ortak denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 il Valiliklerine gönderdiği gıda satışlarına yönelik uyulması gereken tedbirler ile ilgili ortak çalışma başlatarak Malatya Emniyeti ve Battalgazi Zabıta ekipleri ile birlikte denetimler gerçekleştiriyor.

Ticaret Bakanlığının almış olduğu tedbirler kapsamında Market, Manav, Pazar Yerleri ile diğer gıda satışı yapan işyerlerinin ambalajsız satış yapmamaları ile ilgili olarak ekipler gerekli uyarılarda bulunarak esnafların bu kurallara titizlikle uymaları istendi.

Denetimler sırasında ekipler özellikle açıkta satış yapan işyerlerinde satış esnasında gerekli hijyen kurallarına uygun hareket ederek satış yapmaları, gıda maddelerinin üzerlerinin kapatılması, sosyal mesafeye riayet edilerek satışların yapılması gerektiği anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Emniyet ve Battalgazi Zabıta ekipleri Kasap Pazarı ve çevresi, Şire Pazarı ve çevresi ile buğday pazarındaki esnaflar ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme çalışmaları önümüzdeki gönlerde de devam edecek.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan yasal bilgilendirmelere uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Battalgazi, Malatya, Zabıta, Güncel

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