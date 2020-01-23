Haberler » Güncel » Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor - Haber

Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi'nde misafir edilen çocukların daha mutlu olabilmeleri için her ay doğum günü kutlaması gerçekleştiriyor.

23.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:28Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi'nde misafir edilen çocukların daha mutlu olabilmeleri için her ay doğum günü kutlaması gerçekleştiriyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Mahallesi'nde açılan Engelsiz Çocuk Evi ve Mimarsinan Parkı'nda yer alan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ile 4-12 yaş arasındaki otizmli, down sendromlu ya da farklı zihinsel gelişim gösteren çocukların bakımını ve eğitimini üstlendi.
Çocuklarla yakından ilgilenilen Engelsiz Çocuk Evi'nde onların mutluluğu için çeşitli etkinlikler de yapılıyor.
Her ay, o ay içinde doğan çocuklar için yapılan kutlamalar tüm çocukların katıldığı bir eğlenceye dönüşüyor.
Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, bu ay doğum günü olan Cem Elvis Akyürek, Tuğba Tektaş, Rabia Kocabaş ve Yusuf Akdoğan için kutlama yaptı.
Ailelerin de katıldığı kutlamada çocuklar için pasta kesildi ve onların unutulmaz bir gün yaşamaları sağlandı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:47  "İş Sağlığı ve Güvenliği" bilgilendirme toplantısı yapıldı
15:52  Spor adnan polat arda turan hakkında verilecek karara herkes saygı gösterilmeli
15:52  İSKİ'DEN TANKERLE SU DAĞITIM İHALESİ
15:52  Mersin'de kaçak yapı ekiplerce yıkıldı
15:51  PROF. ERCAN: (MANİSA DEPREMİ) BU DEPREMLER İSTANBUL'U ASLA ETKİLEMEZ
23.01.2020 15:54:15