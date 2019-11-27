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Büyükşehir Belediyesi, engellileri doğayla buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Doğanın Gözünden" etkinliğiyle engelli bireyleri doğayla buluşturdu.

27.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:41Büyükşehir Belediyesi, engellileri doğayla buluşturdu
Büyükşehir Belediyesi, "Doğanın Gözünden" etkinliğiyle engelli bireyleri doğayla buluşturdu. Engelli bireyler, Kepirli Göl Alanında rehberler eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mersin Dağcılık Kulübüyle (MERDAK) ortak bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, "Doğanın Gözünden" etkinliğiyle görme engelli bireyleri, Mersin'in merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan ve yaklaşık bin rakımdaki Kepirli Göl Alanına götürerek doğayla buluşturdu. Rehberlerin anlatımıyla doğayla ilgili bilgileri dinleyen görme engelli bireyler, doğal alanda yürüyüş yaptı.

"Doğadaki güzelliklerin farkına varmalarını sağlamayı amaçlıyoruz"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi personeli Fatmanur Yılmaz, etkinliğin amacıyla ilgili bilgi vererek, "Doğa yürüyüşü en yalın haliyle trekking olarak gerçekleşiyor. Biz burada engelli bireylere doğayı sevdirmek, korumak, doğadaki güzelliklerin farkına varmalarını sağlamak amacıyla yapıyoruz. Onların sosyal yaşamdaki farkındalıklarını arttırarak, sosyal yaşama adapte etmeye çalışıyoruz. Bu tarz etkinliklerin talepler doğrultusunda devamı gelecek" diye konuştu.

MERDAK Başkanı Hasan Karabulut da doğada bulunmanın engelli bireyleri mutlu ettiğini belirterek, "Bulunduğumuz rakım bin metre civarında. Doğada temiz hava almanın, her şeyden önce doğada olmanın zevkini yaşıyorlar. Arkadaşlarımız da mutlu görünüyorlar" dedi.

Yürüyüşe katılan Muhammet Ferhat Öztunç, etkinliğin kendilerine farklı bir deneyim kattığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e kendilerine böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti. Öztunç, "Burada yürüyüş yaptık, dağa tırmandık. Hocalarımız eşliğinde ara ara küçük molalar verdik. Sağ olsunlar bize bilgiler verdiler. Yürüyüş yapıyoruz, bu güzel bir duygu. Dağa çıkarken ne kadar yürüyeceğimizin, nasıl nefes alacağımızın, nasıl mola vereceğimizin bilgilerini verdiler. Dağ hakkında bilgi verdiler, ne kadar yüksek olduğunu söylediler. Çok memnunuz. Böyle bir etkinlik olursa her sene katılmak isteriz. Çünkü doğada temiz hava alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerden Evrim Arslan ise "Buraya rahatlamak için geldik. Bayağı yürüdük. Spor çok faydalı oluyor, beni çok rahatlattı. Buranın havası da gerçekten çok değişik" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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