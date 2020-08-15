Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Futbol Akademisi kuruldu

Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un altyapısını güçlendirmek ve bölgedeki yetenekleri futbol kulüplerine kazandırmak için 'Futbol Akademisi' kuruldu.

Koordinatörlüğüne bir dönem Altınordu'da görev yapan Tolga Şambay'ın getirildiği akademi için 2010 ve 2011 doğumlu yetenekli çocuklar arasında seçmeler yapıldı.

Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan ve 1000'e yakın çocuğun katıldığı seçmelerde, genç yetenekler teknik heyetin gözüne girmek için kıyasıya mücadele etti.

Seçmeleri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli futbolun tek çıkar yolunun pahalı transferler olmadığını anlattı.

Takımları güçlü tutmak için genç yetenekleri futbola kazandırmak gerektiğini belirten Sekmen, "Erzurumspor altyapısı olan, altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla kulübü ayakta tutan, futbola ekonomik değer kazandıran konuma gelsin." dedi.

Sekmen, takımın güçlenmesinin sadece şehre değil bölgeye katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yetenekli futbolcuları akademide yetiştirirken, her ayrıntıyı düşündüklerini dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

"Erzurum Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi'ni kurduk. Seçmeler yaparak bu işi geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, pahalı transferler yerine kendi bölgemizden ülke içinde yetenekli gençleri tespit ederek onlara bir okulda olduğu gibi eğitimler vererek tecrübeli, deneyimli hale getirmek. Bu yıldan itibaren altyapıya ayrı bir önem vermeye başladık. Erzurumsor altyapı koordinatörlüğüne birçok spor kulübünde görev yapmış, son olarak Altınordu'da çalışan Tolga hocamızı getirdik. Bu alanda da önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

Futbol akademisi koordinatörü Şambay ise seçmelere ilçelerden başladıklarını, çeşitli organizasyonlar yaparak çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.