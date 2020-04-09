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Büyükşehir Belediyesi günlük 61 bin maske dağıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 47 bölgede devam ediyor.

09.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:03
Büyükşehir Belediyesi günlük 61 bin maske dağıtıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı Sur , Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 47 bölgede devam ediyor.

Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla toplu yaşam alanlarında günlük 550 bin metrekare dezenfekte çalışması yürüten, el temizliği için birçok noktaya dezenfeksiyon üniteleri yerleştiren, sağlık ve ecza çalışanlarına toplu taşıma araçlarına binişlerini ücretsiz yapan, 23 kilogramlık gıda yardım kolilerinin dağıtımına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu tarafından başlatılan ücretsiz koruyucu maske dağıtımı devam ediyor. Ücretsiz maske dağıtımı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı organizasyonunda Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 47 bölgede günlük olarak dağıtılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı personelinin katılımıyla yapılan maske dağıtımı Sur ilçesinda Ulu Cami önü, Melikahmet Caddesi, Hz Süleyman Caddesi, Gazi Caddesi, Turistik Caddesi, Dağkapı Meydanı, Nebi Cami önü, Dicle Ferit Köşk, Hatun Kastal, Şemsiller ve Hastaneler Caddesi, Yenişehir ilçesinde Gevran, Ekinciler, İstasyon ile Şehitlik caddeleri, Rızvanağa Sokak, Seyrantepe TOKi, Üçkuyu TOKİ, Aziziye, Gündoğan, İplik ve Yolaltı mahalleleri, Bağlar ilçesinde Koşuyolu, Bayramoğlu, Alipınar, Sento, Girne, Göçmenler, Yenihal, İnönü, Fatih ile Nevruz caddeleri, Cezaevi alt ile üst köşe, Dörtyol, Kuruçeşme, Yanıkköşk ve Mavi Köşe; Kayapınar ilçesinde ise Diclekent, Gaziler ve Doktor Sıtkı Göral caddeleri, Mega Center, Tesisler, Dünya Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Parkı çevresi ve Ceylan AVM çevresinde gerçekleşiyor. Ekipler, belirlenen bölgelerde her gün 61 bin adet koruyucu maskeyi vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıtılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Sur, Güncel
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