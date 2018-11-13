Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarını İlaçladı

Van
Büyükşehir Belediyesi, hayvan pazarında bulaşıcı hastalıklara karşı hayvan pazarında ilaçlama yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özalp
kara yolu üzerindeki hayvan pazarında şap, brucella, zoonoz gibi hayvan hastalıklarına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
İlaçlamanın ardından Genel Sekreter
Yardımcısı Fazıl Tamer, veteriner ekipler ve zabıtalar şap, brucella, şarbon ve yeni doğan buzağı ishalleri hakkında hayvan sahiplerine broşür dağıttı.
Van'da hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu, bu doğrultuda hizmetler ürettiklerini belirten Tamer, veteriner hekimlerle hayvandan insana, insandan hayvana bulaşan hastalıklara karşı ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.
Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye
'de önemli bir konumda olduğunu anımsatan Tamer, "Son yıllarda devletimiz ve hükümetimizin yaptığı teşvikler sonucu büyükbaş hayvancılık gelişmeye başladı. Biz de bunu göz önünde bulundurarak yeni canlı hayvan pazarını yapmaya başladık. Burada hayvan sahiplerimiz çamurdan sudan kurtulup rahat bir şekilde hayvan alıp satabilecek. Bu zaman zarfında ilimiz ve ilçelerimizde şarbon veya şap hastalıklarına rastlanılmamıştır. Biz de olası durumlara karşı bir çalışma başlattık." diye konuştu.
Çalışmadan memnun olduklarını belirten hayvan sahipleri ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.