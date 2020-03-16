Büyükşehir Belediyesi ilçeleri de dezenfekte ediyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kent merkezinde halka açık tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına ilçeleri de ekledi.
16.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kent merkezinde halka açık tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına ilçeleri de ekledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tomarza ilçesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü.
Tomarza ilçe merkezinde dezenfekte çalışması yapan ekipler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, otobüs duraklarında, dükkanlarda ve kamunun kullanımına açık olan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Kayseri şehir merkezinde devam eden dezenfeksiyon çalışmaları, tüm ilçelerde de titizlikle gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tomarza ilçesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü.
Tomarza ilçe merkezinde dezenfekte çalışması yapan ekipler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, otobüs duraklarında, dükkanlarda ve kamunun kullanımına açık olan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Kayseri şehir merkezinde devam eden dezenfeksiyon çalışmaları, tüm ilçelerde de titizlikle gerçekleştirilecek.
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Kaynak: AA
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