Büyükşehir belediyesi ilçeleri dezenfekte ediyor
Koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezinde halka açık tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına ilçeleri de ekledi.
16.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:42
Koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezinde halka açık tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına ilçeleri de ekledi. Büyükşehir ekipleri Tomarza ilçesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini şehrin her bölgesinde büyük bir gayret ve titizlikle sürdürüyor. Kayseri'nin merkez ilçelerinde devam eden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ilçelerde de başladı. Büyükşehir Belediye ekipleri virüs salgını geçene kadar şehrin her bölgesinde temizlik çalışmalarını sürdürecek. Tomarza ilçe merkezinde de çalışmalarını yürüten ekipler tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, otobüs duraklarında, dükkanlarda ve kamunun kullanımına açık olan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Kayseri şehir merkezinde devam eden dezenfeksiyon çalışmaları, tüm ilçelerde de titizlikle gerçekleştirilecek. - KAYSERİ
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini şehrin her bölgesinde büyük bir gayret ve titizlikle sürdürüyor. Kayseri'nin merkez ilçelerinde devam eden temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ilçelerde de başladı. Büyükşehir Belediye ekipleri virüs salgını geçene kadar şehrin her bölgesinde temizlik çalışmalarını sürdürecek. Tomarza ilçe merkezinde de çalışmalarını yürüten ekipler tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, otobüs duraklarında, dükkanlarda ve kamunun kullanımına açık olan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Kayseri şehir merkezinde devam eden dezenfeksiyon çalışmaları, tüm ilçelerde de titizlikle gerçekleştirilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Tomarza, Kayseri, Güncel
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