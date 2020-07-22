Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında 'scooter' gerginliği

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıtaya tahsis edilen 15 adet 'scooter'a, UKOME kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden oldu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, scooterlara el koymaya çalışmasına tepki gösterdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtası, UKOME kararı olmadığı gerekçesi ile Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 adet scootera, dün akşam saatlerinde belediye binası önünde el koymak istedi. Yaşanan olayda, tartışmalar üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıtalar belediyeyi terk ederken, Akdeniz Belediyesi zabıtası da tutanak tutup, adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Kamera kayıtları, zabıtamızın tuttuğu tutanak ve karakol ifadelerine de yansıdığı üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı zabıtalar; adeta gasp tarzı bir anlayış ile belediyemiz zabıta personeline tahsis edilen 15 adet scootera el koymaya çalışmıştır. Belediyemiz zabıtasının buna karşı çıkması üzerine ise Büyükşehir zabıtasının, personelimize yönelik tavrı ve hakaretamiz sözleri gerçekten şaşırtıcı olmuştur. Oysa bizler, Akdeniz Belediyesi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz üzere uzlaşmadan, uyumdan ve yapıcı olmaktan yana olduğumuzu dile getiriyoruz. Ortada yasal anlamda bir sıkıntı var ise gelin görüşelim, konuşalım. Fakat eğer siz akşam karanlığında ekiplerinizi belediyemiz önünde duran scooterları almak için demir kesme makasları ile gönderiyorsanız, burada başka niyetler, farklı amaçlar vardır. Zabıta ekiplerimizin kolay ve pratik bir şekilde, doğa dostu bu araçlarla halka hizmet vermesi, kimi, neden rahatsız etmiştir? Bunu anlamak mümkün değildir" dedi.

"Büyükşehir Belediyesinden açıklama bekliyoruz"

Çevreye hiçbir zararı olmayan bu araçların, 'UKOME kararı olmaması' gerekçe gösterilip toplatılmaya çalışılmasının anlaşılır olmadığını belirten Gültak, "Zira bu araçları bize tahsis eden firma yetkilileri, geçen şubat ayında Büyükşehir Belediyesine müracaat edip dilekçe vermiş. Fakat dilekçeye, olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmemiş. Firmanın, Yenişehir Belediyesi ile sözleşme imzalamasına rağmen Büyükşehir zabıtası, bu ilçe sınırlarında hizmet veren araçları da topladığı duyumunu aldık. Oysa Mersin'de aynı işi yapan bir başka şirketin ise kolaylıkla çalıştığı, araçlarına dokunulmadığı bilinmektedir. Yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyor; Büyükşehir Belediyesinden de bu konuda bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan; Karayolları Kanununda scooter ile ilgili tanım ve düzenleme olmadığı; tanımı olmayan bir araç için de UKOME kararına gerek olmadığı belirtilen açıklamada, sadece 40 watt ile çalışan bu aracın, kanunda belirtilen yük taşıma araçlarının tanımına da uymadığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu anlamda Karayolları Kanununda geçen tanıma uymaması nedeniyle UKOME kararlarına da dahil olmadığı belirtiliyor" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN