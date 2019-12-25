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Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında web sisteminden tapu işlemleri kapsamında protokol imzalandı.

25.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:10 Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında web sisteminden tapu işlemleri kapsamında protokol imzalandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile ilgili tapu sicil kayıtları üzerindeki belirtme ile şerhler konusundaki işlemlerin belediye tarafından web tapu üzerinden yapılmasına dair protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya'nın katılımıyla imzalandı.
Protokol kapsamında, web tapu sisteminden elektronik ortamda işlem yapılabilecek.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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