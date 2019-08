Büyükşehir belediyesi ile yaz bir başka güzel

Büyükşehir belediyesi ile yaz bir başka güzelSosyal ve kültürel etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin de Başkent'e gelmesini amaçlayan büyükşehir belediyesi, yaz etkinlikleriyle göz dolduruyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Takımı, eşsiz gösterileriyle başkentlilerle buluşmaya devam ediyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkentliler için yaza özel hazırladığı etkinliklerle7'den 70'e her yaştan vatandaş yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin de Başkent'e gelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına özel hazırladığı çeşitli konser ve gösterilerle göz dolduruyor.Müzik gruplarının dedesi: MehteranTarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Takımı,Ankara'nın çeşitli noktalarındagerçekleştirdiği gösterilerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın mehterbaşı olan Ahmet Kurt, mehteranın tarihi geçmişi hakkında bilgi vererek, "Mehteran hiçbir ideolojiye ait değildir. Savaşlarda en önde durarak düşmana korku ve dosta da güven vermiştir.Mehteran, dünyanın ilk orkestrasıdır hatta müzik gruplarının dedesidir" dedi.42 kişiden oluşan müzisyen kadrosuyla, marşlar, fetih ve serhat türküleriyle milli bayramlar başta olmak üzere, festivaller, açılışlar, uluslararası organizasyonlarda birbirinden farklı etkinliklere katılan Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Başkent'in farklı noktalarında sergilediği gösterilerle de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Büyükşehir'in etkinlik takvimiYaz aylarında etkinlik takvimini güncelleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerden de tam not alıyor.Kızılay'dan Hacı Bayram ve Zafer Çarşısı'na, Ulus'tan Ankara Kalesi'ne kadar şehrin birçok noktasında etkinlik takvimine göre gösterilerine devam ettiklerini söyleyen Ahmet Kurt, şöyle konuştu: "Mehteranda 3 faktör var: Görsellik, müzik ve gönüllere hitap. Geçmişimizi anlatıyor. Tarihi olmayanın geleceği olmaz. Tarihimizle gurur duyuyoruz."Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın en genç üyesi 24 yaşındaki Batuhan Özdemir ise "Mehterandaki görevim; köszen. Kös çalıyorum. Eskiden savaşlarda, düşmanı korkutmak için çalınırdı. Vatandaşlarımız, Mehteran Takımı gösterilerinin etkinlik takvimini Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden takip edebilir" dedi.Başkent sokaklarında müzik sesleriAnkara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkent sokakları müzik sesleriyle de renkleniyor.Mehteran Takımı'nı ilk kez canlı olarak izlediğini söyleyen Ayça Sezgin Gülhan, "Çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. Bize denk gelmesi büyük bir şans diye düşünüyorum. Tarihimizle iç içe buluştuk. Tüylerimiz diken diken oldu"derken, çocuklarıyla Mehteran Takımını izleyen Fatih Ersoy, "Belediyenin bu etkinlikleri insanı duygulandırıyor. Biz Batman'dan geldik. Sesi duyduk geldik. Eskilere götürüyor, güzel bir organizasyon. Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.Vatandaşlar, yaz boyunca her hafta sonu saat 19.00-21.00 saatleri arasında Başkent'in farklı noktalarındaki rekreasyon alanları ve kentsel parklarda gerçekleştirilen Yaz Şenlikleri'nin dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu'nun yer aldığı Halk Oyunları Şenliği sayesinde de hem arkadaşlarıyla buluşma fırsatı yakalıyor hem de aile üyeleriyle keyifli anlar geçiriyor.Etkinlik takvimi-24 Ağustos Cumartesi Mehteran Takımı Gösterisi (14.00-15.00)Yer: Ankara Kalesi-24 Ağustos Cumartesi Yaz Şenlikleri Yer: Kurtuluş Parkı-25 Ağustos Pazar Yaz Şenlikleri (19.00-21.00)Yer: Zafer Park-26 Ağustos Pazartesi Mehteran Takımı Gösterisi (16.00-17.00)Yer: Hacı Bayram-27 Ağustos Salı Halk Oyunları Şenliği (16.00-16.30)Yer: Güvenpark-28 Ağustos Çarşamba Mehteran Takımı Gösterisi (16.00-17.00)Yer: Zafer Çarşısı Üstü-29 Ağustos Perşembe Halk Oyunları Şenliği (16.00-16.30)Yer: Zafer Çarşısı Üstü-31 Ağustos Cumartesi Yaz Şenlikleri Yer: Altınpark