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Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyorTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

23.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:10Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi Kadın takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor

Türkiye Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü Kadın takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın takımını 3-0 mağlup etti. 2019-2020 Kadınlar sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın takımı, geri de kalan 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Fevzi Çakmak Ortaokulu Spor Salonunda Mardin Gençlik ve Spor Kulübünü 25-14, 25-14 ve 25-15 setleriyle 3-0 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın voleybol takımı, 2. Lig 8. Grupta 1 maç eksiğiyle liderin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. - VAN

voleybol, Van, Spor

Kaynak: İHA

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