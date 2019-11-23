Van
Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol
takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor
Türkiye Voleybol
Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü Kadın Voleybol
takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol
takımını 3-0 mağlup etti. 2019-2020 Kadınlar Voleybol
sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol
takımı, geri de kalan 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Fevzi Çakmak Ortaokulu Spor Salonunda Mardin Gençlik ve Spor Kulübünü 25-14, 25-14 ve 25-15 setleriyle 3-0 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın voleybol takımı, 2. Lig 8. Grupta 1 maç eksiğiyle liderin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. - VAN