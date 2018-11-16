Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

16 Kasım 2018 Cuma 17:47



16 Kasım 2018 Cuma 17:47

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde yapılması için hazırlık toplantısı yaptı.Büyükşehir Belediyesine bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)'nin organize ettiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay başkanlık etti. AYKOME toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya 13 ilçenin belediye yetkilileri, ilgili daire başkanları ile güvenlik ve sağlık birimleri temsilcileri katıldı.Toplantıda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, kar yağışlarına karşı alınacak önlemleri konuşmak için bir araya geldiklerini, kent merkezinde ve ilçelerde insanların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7/24 esasına dayalı olarak hizmet üreteceklerini söyledi.Gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirten Nogay, "Kent merkezimizde 943 personel, 310 araç ve iş makinesiyle karla mücadele edeceğiz. Yine ilçelerimizde de ekiplerimiz, araç ve iş makinelerimiz hazır. Buzlanmaya karşı tuzlama hazırlıklarımız devam ediyor. Malatya'nın yüksek bölgeleri olan Cemal Gürsel, Beydağı, Yavuz Sultan Selim, Yamaç, Kernek ve Yıldıztepe mahallelerinde ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için ekstra önlemler alıyoruz. Yine kent genelinde kar yağışında problem olan noktalarda da bu önlemleri alıyoruz. İlçelerimizde araç ve iş makinelerimizi hazır bekletiyoruz. İlçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışacağız. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızdan ricamız hastalarını ve hamile kadınları ilçe ve kent merkezine getirmeleridir. Karla mücadele ederken neyle karşılaşabileceğimizi kestiremeyiz. Biz her türlü imdat çağrısına gidiyoruz. Yaşanabilecek her türlü olumsuz senaryoyu hesap ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA