Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır

Büyükşehir Belediyesi havaların soğumaya başlaması ve beklenen kar yağışı nedeniyle tüm önlemleri aldı.

Kent merkezi ve kırsalda sorumlu olduğu alanlarda 6 ayrı şantiyede yaklaşık 500 personel ile kış boyunca olumsuz hava koşullarına karşı mücadele edecek olan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 4 bin ton tuz ile kent merkezi ve kırsalda sorumlu olduğu alanlarda buzlanmayı önlemeye çalışacak. Bıçaklı kar küreme ve tuz üniteli kamyonların yanı sıra, kar püskürtme aracı, kar savurma aparatı, kar savurucu ve mini kar savurucuların da hizmete hazır olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin 3 vardiya halinde araç takip sistemleri kullanarak çalışacaklarını ifade ettiler. Gerekli durumlar halinde ESKİ başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimlerinin de koordineli bir şekilde mücadeleye destek vereceğini hatırlatan yetkililer, karla mücadele ve buzlanmayı önleme konusunda vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade ettiler.Vatandaşların kış boyunca olumsuz durumları 0222 239 37 88 üzerinden kendilerine iletebileceklerini hatırlatan yetkililer, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden de anlık fotoğraflarla şikayetlerin toplanacağını belirttiler.