Büyükşehir Belediyesi Kaş'a Çok Amaçlı Spor Salonu, Düğün Salonları ve Bölgesel Hal Yapacak

29 Kasım 2018 Perşembe 12:36



29 Kasım 2018 Perşembe 12:36

Antalya'nın Kaş İlçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından çok amaçlı spor salonu, düğün salonları ve bölgesel hal yapılacak.Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve Yüklenici firma yetkilileri geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen Ova Kapalı Spor Salonunun yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.İlçe Başkanı Ulutaş yaptığı açıklamada : "Kaş'ın tamamını kucaklayacak ve çocuklarımız, gençlerimiz için bir cazibe merkezi haline gelecek spor salonu, voleyboldan güreşe kadar birçok farklı spor dalında hizmet verecek. Bu sayede çocuklarımız yetenekli olduğu alana yöneltilerek, spor yapan sağlıklı gençler yetiştirmiş olacağız" dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aralık ayında ihaleye çıkacak olan Kınık Hal Kompleksi hakkında da bilgiler veren Ulutaş: "Proje bedeli 350 Milyon TL gibi dev bir yatırımı ilçemize kazandıran Menderes Türel başkanımızın katılımı ile inşallah Ocak ayı içerisinde güzel bir temel atma töreni ile kazmayı vuracağız. 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız ve tamamlandığında Kınık, Ova ve Yeşilköy Hallerimizi aynı çatı altında toplayarak bölgemize, ekonomik ve sosyo-kültürel hareketlilik kazandıracağız" diye konuştu.Kompleksin içerisinde cami, sosyal tesisler, restaurant, kafeterya gibi birçok farklı sosyal yaşam alanı bulunduğu da belirtildi.Bu yıl mayıs ayında ihalesi gerçekleştirilen Sütleğen Düğün Salonu için yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken, Çavdır Mahallesindeki Düğün Salon inşaatında da sona yaklaşıldığı belirtildi. - ANTALYA