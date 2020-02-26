Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, geçtiğimiz günlerde hayata geçirdikleri 'Sivil Toplum Akademisi' ile birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaklarını kaydederek, "Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 23 yıldır Denizli'ye hizmet ediyor" dedi.



Değirmenci ve meclis başkanları, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret etti. Bir süre önce olağan genel kurullarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi meclisleri, Vali Hasan Karahan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Çocuk Meclisi Başkanı Didar Melek Armutcuk ve meclislerin yürütme kurulu üyeleri katıldı. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, 1997 yılında kurulan ve Belediye Yasası ile statü kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin 23 yıldır toplumun her kesimine dokunmaya çalıştığını belirterek, "Çalışmalarımız sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleşiyor. İnsanların yaşam standardını yükseltmek ve Denizli'de güzel projelerin hayata geçirilmesi gibi birçok hedefimiz var" dedi.



"Kent Konseyi toplumun tüm kesimlerine hitap ediyor"



Kent Konseyi bünyesinde toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek meclisler olduğunu anlatan Değirmenci, "Meclislerimiz ile toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra 2012 yılında başlatılan ödüllü projemiz 'Sağlıklı Evlilik Okulu' büyük bir ilgi ile devam ederken buna ek olarak kursiyerlerimizin talebi doğrultusunda 'Hamilelik Okulu' projemizi de hayata geçirdik. Ayrıca mahalle meclislerimizin katılımı ile bir ilki gerçekleştirerek ilk yardım eğitimleri verdik. Kent Konseyi'nin toplumun en kılcal damarlarında yer almasını sağlamak adına mahalle muhtarlarımız başkanlığında şuan 28 farklı mahallemizde 'Benim Mahallem' projesini hayata geçirdik. Son olarak geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığımız Sivil Toplum Akademisi ile de birçok başarılı çalışmaların altına imza atacağız" dedi.



"Bu şehir bizim"



Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Denizli Valisi Hasan Karahan ise, "Kent konseyleri ile kentlilik bilinci, ait olma duygusu ile yaşadığın yere sahip çıkma bilinci ortaya çıkıyor. Burada yaşıyoruz ve bu şehir bizim. Bu şehri yaşanabilir, konforlu ve güzel hale getirmek bizim bu şehre borcumuzdur. Bunlar sizin çalışmalarınız ile daha çok şekil alacaktır. Aidiyet ve gönüllülük değerlerini topluma aşılamak lazım" diye konuştu. - DENİZLİ