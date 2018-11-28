Büyükşehir Belediyesi, "Kent ve Estetik Komisyonu" Kuruyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:36



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:36

İş yeri sahipleri, reklam firmaları, vatandaşlar ve ilçe belediyelerden gelen öneriler doğrultusunda İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ni yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, içinde; sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversiteler ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yer alacağı Kent ve Estetik Komisyonu da kuruyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ni gelişen teknoloji, değişen kanun ve yönetmelikler kapsamında yeniden ele aldı. Bütüncül, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla yeni yönetmeliği hazırlayan belediye, bu çerçevede; iş yeri sahipleri, reklam firmaları, vatandaşlar ve ilçe belediyelerden gelen önerileri de değerlendirdi.Görsel kirliliği önlemeyi, kentsel algıyı ve mekan kalitesini yükseltmeyi hedefleyen yeni yönetmelik ile İzmir Büyükşehir Belediyesi; ayrıca izinsiz yapılan ve denetim problemi oluşturan konularda da yaptırım getirdi. Yeni mevzuatta; ilan, reklam ve tanıtım araçlarına dair "belediyeler açısından yetki ve sorumluluk alanları" tarif edildi. Yeni uygulama alanları ve araçları eklenerek, mevcut uygulamalardaki sıkıntılar giderildi.Yeni hazırlanan yönetmeliğin herkes tarafından kolayca anlaşılması için yönetmeliğe açıklayıcı görseller eklenerek vatandaşların izin alma sürecinde atacağı adımlar da tarif edildi.Yeni bir devir başlıyorİzmir İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin getirdiği en önemli yeniliklerden biri de, Kent ve Estetik Komisyonu'nun kurulması oldu. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversiteler ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yer alacağı Komisyon, kent genelini ilgilendiren uygulamalarda katılımcı karar alma mekanizmasını harekete geçirmesi bekleniyor. Bu kapsamda, belediye ve ilgili kesimlerin kent silueti ve kent estetiği adına da "birlikte" karar almasının sağlanacağı öğrenildi. - İZMİR