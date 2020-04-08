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Büyükşehir Belediyesi, konserleri sanal ortamda vatandaşla buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen kültür ve sanat etkinliklerini, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

08.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:10
Büyükşehir Belediyesi, konserleri sanal ortamda vatandaşla buluşturuyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen kültür ve sanat etkinliklerini, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kent Orkestrası, Konservatuvar ve Oda Müziği Topluluğu sanatçılarının gerçekleştirdikleri konserler, haftanın belirli gün ve saatlerinde sosyal medyadan paylaşılıyor. Sanatçılar, verdikleri konserlerle vatandaşların evine konuk oluyor, zorlu süreçte sanatla moral veriyor.

Son olarak Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından Konservatuvar Türk Halk Müziği Konseri ile Belediye Orkestrasının gerçekleştirdiği mini konser yayınlandı. Yaklaşık 2 haftadır evde hazırladıkları şarkıları mini konserlerle sosyal medya aracılığı ile paylaşan sanatçılar, bu süreç içerisinde yeni projeler üretmeye devam ediyor.

"Vatandaşlarımızın kültür-sanat etkinliklerinden uzak kalmaması için çaba gösteriyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger, Mersinli önemli sanatçıların da mesajlarının periyodik olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirterek, "Şu ana kadar Ahmet Yeşil ve İpek Ongun gibi sanatçılarımızın mesajlarını sosyal mecrada paylaştık. Önümüzdeki süreçte, kendi alanlarında saygın yerleri olan birçok değerli sanatçımızın mesajlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kent Orkestrası, Konservatuvar ve Oda Müziği Topluluğu sanatçılarımızın gerçekleştirdikleri konserleri, haftanın belirli gün ve saatlerinde paylaşıyoruz. Tiyatromuzun geçmişte oynadığı bazı oyunlar ile çocuklarımız için haftada 3 gün masal dinletisini de programımıza aldık. Yaşadığımız bu zorlu süreçte evinde kalmak durumunda kalan vatandaşlarımızın, en azından kültürel ve sanatsal etkinliklerden uzak kalmaması için büyük bir çaba göstermekteyiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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