Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Nikah Sarayında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile Şirket Genel Müdürleri katıldı.

Polat: Bu şehre hizmet etmek büyük bir onur

Toplantıda bir veda konuşması yapan Başkan Polat, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğim zaman sizlerle 31 Marta kadar beraber çalışacağımızı belirtmiştim. Amacımız ve gayemiz sadece bu şehre hizmet üretmekti. Bu süreç içerisinde bazı söylemlerden dolayı kalp kırmış olabiliriz. Bu söylemleri bu şehir ve bu kurum için yaptık. Beraber çalıştığımız süre içerisinde sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum, benden yana bir hak varsa helal ediyorum. Bundan sonraki süreçte de şehrimize Malatya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.

Başkan Polat, son günlerde yaşanan Orta Doğu meselesinde ABD Başkanı Trump'ın çok tehlikeli bir iş yaptığını vurgulayarak, gündemden ve geçmişimizden bir haber olmayız bunun için sürekli araştırma içerisinde olmalıyız dedi. Başkan Polat günün anısına Kudüs ile ilgili üç akademik eseri koordinasyon ekibine hediye etti.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin meselesinde ortaya koyduğu tüm görüşlerin hiçbir meşruiyeti olmadığını bizim en yüksek seviyede ilan etmemiz ona göre tavır takınmamız gerekir. Aksi takdirde bu karar imzalanır imzalanmaz, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıyla nasıl cesaretlendiğini görüyoruz, yine canlara kıyılıyor, yine insanların hukuku ihlal ediyor, zulmün karşısında haksızlığın karşısında mücadele etmeliyiz. Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Biz hem ecdat olarak hem ümmet olarak bu dünyaya adalet getirecek, barış getirecek bir milletiz. Ama bunu sağlamamız için çok çalışmamız gerekiyor. Hepimizin örnek olması ve kendimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.

Rabbim bizleri hak yoldan ayırmasın. Bundan sonraki süreçte ailelerinizle birlikte en mutlu günlerin sizlerin olmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Nogay: Başkan Polat her zaman istişareye açık bir insandı

Başkan Polat'ın her zaman istişareye açık bir insan olduğunu belirten Genel Sekreter Cemal Nogay ise, "Gece gündüz demeden bütün hizmetleri yerinde inceleyen, her birimi ziyaret ederek onlara vermiş olduğu değeri de her fırsatta gösteren bir Belediye Başkanıydınız. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum Sayın Başkanım" dedi.

Mumcu: Aklımızda enerjinizle, çabanızla ve şehre faydalı olma arzunuzla kalacaksınız

Başkan Polat'ın hediyesinden dolayı teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, "Bu şehre karşı duyduğumuz vefayı belediye hizmeti gibi çok kıymetli, yorucu ve stresli bir kurum üzerinden hizmete dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığınızı yakinen biliyorum. Aklımızda; enerjinizle, çabanızla, koşturmanızla ve şehre faydalı olma arzunuzla hafızamızda kalacağınızdan hiç şüphem yok.Bundan sonraki süreçte size ve ailenize sağlık ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

