Büyükşehir Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında mobil ekipler oluşturdu
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine yönelik dezenfeksiyon çalışmaları için mobil ekipler oluşturdu.
15.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:50
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine yönelik dezenfeksiyon çalışmaları için mobil ekipler oluşturdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mart ayı başından itibaren "Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında önlemler alındığı, düzenli olarak tramvaylarda, otobüslerde ve duraklarda dezenfeksiyon için mobil ekipler oluşturulduğu duyuruldu.
Ekiplerin, tramvaylar ve otobüslerin son duraklarında araçları dezenfekte ettiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizde virüsün saptanmasının ardından önlemlerimizi artırdık. Rutin olarak yapılan temizliğin yanı sıra dezenfeksiyon çalışmalarını gece gerçekleştiren ekiplerimiz, ayrıca mobil olarak da gün içinde otobüs ve tramvayların son duraklarında kısa süreli dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyorlar. Günde 200 binden fazla yolcunun taşındığı araçlarımızda bu çalışmaları hassasiyet ile yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mart ayı başından itibaren "Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında önlemler alındığı, düzenli olarak tramvaylarda, otobüslerde ve duraklarda dezenfeksiyon için mobil ekipler oluşturulduğu duyuruldu.
Ekiplerin, tramvaylar ve otobüslerin son duraklarında araçları dezenfekte ettiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizde virüsün saptanmasının ardından önlemlerimizi artırdık. Rutin olarak yapılan temizliğin yanı sıra dezenfeksiyon çalışmalarını gece gerçekleştiren ekiplerimiz, ayrıca mobil olarak da gün içinde otobüs ve tramvayların son duraklarında kısa süreli dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyorlar. Günde 200 binden fazla yolcunun taşındığı araçlarımızda bu çalışmaları hassasiyet ile yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Eskişehir, Güncel
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