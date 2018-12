Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerinde Hız Kesmiyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, ilçelere yatırımdan sosyal tesislere kadar her alanda olduğu gibi kültür sanatta da fark yaratan çalışmalara imza attıklarını söyledi. 2017 yılında kültür sanat etkinlikleriyle 550 bin kişiye ulaştıklarını ifade eden Başkan Çelik, bu yıl da hız kesmeden etkinliklere devam ettiklerini kaydet.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılında kitap fuarı ile birlikte kültür sanat etkinliklerine katılımın 1 milyon 100 bini aştığını ifade ederek bu yıl bu rakamın da üzerine çıkacaklarını dile getirdi. Bu yıl ekim ayında yapmış oldukları Kitap Fuarı'na 672 bin 500 kişinin katıldığını hatırlatan Başkan Çelik, yaptıkları her faaliyetin en iyisini yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi.Tiyatro ve konser gibi etkinliklere de devam ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, 7'den 70'e her kesimin ilgisini çekecek etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Çelik, bu ay içinde çocuklar için beş, yetişkinler için de iki önemli oyunun Kayseri'de sahneleneceğini sözlerine ekledi.ÜÇ KONSER, YEDİ TİYATROKayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu ay Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği konserleri gerçekleştirilecek. Bu ay ayrıca yedi farklı oyun seyirciyle buluşacak. Yetişkinler ünlü oyuncuların sahne aldığı "Bavul" ve "Yalnızız" adlı oyunları, çocuklar ise "Arda ile Ceren", "Hapşuu", "Minyonlar", "Pırdino" ve "Troller ve Dinozorlar" adlı oyunları izleyebilecekler. - KAYSERİ