Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ve Nazilli'de dezenfekte istasyonları açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuya ait araçlardan gelen yoğun talepler nedeniyle Kuşadası ve Nazilli'de yeni dezenfekte istasyonları açıldı.

04.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:09
Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ve Nazilli'de dezenfekte istasyonları açtı
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuya ait araçlardan gelen yoğun talepler nedeniyle Kuşadası ve Nazilli 'de yeni dezenfekte istasyonları açıldı.

Korona virüs salgınına karşı önlemler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi "Dezenfekte İstasyonu" sayısını da artırdı. Yeni dezenfekte istasyonları Kuşadası'nda Yavansu Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı'nda ve Nazilli Otogarı'nın içerisinde kuruldu. Ücretsiz olan dezenfekte istasyonları ihtiyacı olan ve kamuya hizmet veren şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları, kamuya ait araçlar gibi bütün araçlar için kullanılabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplum sağlığı vurgusu yaptı. Tüm toplu taşıma araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesinin salgının yayılmasını önleme noktasında önemli olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızdan ve kurumlardan gelen yoğun talep doğrultusunda dezenfeksiyon istasyonlarımızın yenilerini açtık. Ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimizden araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen tüm toplu taşıma araç sahipleri ve bütün kamu kurumları yararlanabilir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Nazilli, Aydın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ve Nazilli'de dezenfekte istasyonları açtı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da toplu ulaşım yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Ege'de yol denetimleri sürüyor - Haber 15:57: KADIKÖY'DE SOKAĞA ÇIKAN 20 YAŞINDAKİ GENÇ: BİR MESELE VAR ONDAN ÇIKTIM - Haber 15:57: Eline aldığı taşla dükkanın camını kırmaya çalışan genç kameralara yansıdı - Haber 15:56: Yasak gelince Bodrum'dan çıkamadılar - Haber 15:54: İtalya'da Başbakanı Conte'nin yakın koruması Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler