Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri "Çay, Şiir ve Sakarya" isimli söyleşi ile devam etti.
09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri "Çay, Şiir ve Sakarya" isimli söyleşi ile devam etti.
Moderatörlüğünü Nur Haktan Aydoğdu'nun yaptığı Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen programda, yazar Sadettin Acar, Sezai Karakoç ve şiir anlayışını anlattı.
Acar, buradaki konuşmasında, Karakoç'un tüm amacının kendini köprü etmek pahasına geçmişle ilişki kurmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Sezai Karakoç sıkıntılar çekmiş, iç hesaplaşmaları olan yorgun bir adam. Mona Roza şiirini elli yıl saklamış, 1994'te ortaya çıkarmış. Ancak bazı kelimelerini değiştirmiş. Bunu neden yaptığını sordum 'şiir benden çıkıyordu, o yüzden artık yayınladım' dedi. Bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım bana çok kızdı, 'sohbetimizi, mahremimi yazmışsın.' dedi, haklıydı. Affettirdim nihayetinde kendimi ve o gün bu gündür Sezai Karakoç benim için 'orada ve yaşıyor'. Karakoç bana şiir için, edebiyat için umut oldu. Mayıs'ta 87 yaşını dolduracak, Allah ömrünü uzun eylesin inşallah."
Moderatörlüğünü Nur Haktan Aydoğdu'nun yaptığı Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilen programda, yazar Sadettin Acar, Sezai Karakoç ve şiir anlayışını anlattı.
Acar, buradaki konuşmasında, Karakoç'un tüm amacının kendini köprü etmek pahasına geçmişle ilişki kurmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Sezai Karakoç sıkıntılar çekmiş, iç hesaplaşmaları olan yorgun bir adam. Mona Roza şiirini elli yıl saklamış, 1994'te ortaya çıkarmış. Ancak bazı kelimelerini değiştirmiş. Bunu neden yaptığını sordum 'şiir benden çıkıyordu, o yüzden artık yayınladım' dedi. Bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım bana çok kızdı, 'sohbetimizi, mahremimi yazmışsın.' dedi, haklıydı. Affettirdim nihayetinde kendimi ve o gün bu gündür Sezai Karakoç benim için 'orada ve yaşıyor'. Karakoç bana şiir için, edebiyat için umut oldu. Mayıs'ta 87 yaşını dolduracak, Allah ömrünü uzun eylesin inşallah."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri
Etiketler : Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel
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