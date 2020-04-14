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Büyükşehir Belediyesi maskede seri üretime geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni aldığı makine ile ATASEM kurs merkezlerindeki maske üretim kapasitesini artırdı.

14.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:41
Büyükşehir Belediyesi maskede seri üretime geçti
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni aldığı makine ile ATASEM kurs merkezlerindeki maske üretim kapasitesini artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, ATASEM kurs merkezlerinde başladığı steril maske üretim kapasitesini yeni aldığı makine ile artırdı. Uncalı ATASEM Moda Evi'ne kurulan yeni maske üretim makinesi seri bir şekilde üretim yapabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kovid -19 virüs salgınıyla birlikte ATASEM kurs merkezlerinde maske üretimine başladıklarını hatırlatarak, "ATASEM'deki atölye hocalarımızla kendi çabalarımızla kesim ve dikim atölyesi oluşturduk ve üretime başladık. Belediye personelimizin maske ihtiyacını kendimiz üreterek karşıladık. Şimdi belediye personelinin yanı sıra kamu kurumları ve vatandaşların da maske ihtiyacını karşılayabileceğiz. Bu amaçla daha çok maske üretebilmek için yeni bir makine aldık. Bu maske üretim makinesi ile daha iyi bir kesim hızı elde ettik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Moda, Güncel
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