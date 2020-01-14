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Büyükşehir Belediyesi'nden engelli kursiyerlere çorba ikramı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın meslek edindirme amacıyla açtığı kurslarda eğitim alan engelli vatandaşlara çorba ikram edildi.

14.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:53Büyükşehir Belediyesi'nden engelli kursiyerlere çorba ikramı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın meslek edindirme amacıyla açtığı kurslarda eğitim alan engelli vatandaşlara çorba ikram edildi.

Başta hastanenler olmak üzere, camilerde sabah saatlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramı uygulamasını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde meslek edindirme amacıyla açılan kurslarda eğitim alan engellilere de sıcak çorba ikram etmeye başladı. Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda gerçekleşen eğitimlerden faydalanan engellilere, derslerin bitiş saati olan 12.00'a kadar sıcak mercimek çorbası, ekmek ve turşu ikram edilirken, engelli kursiyerler, uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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