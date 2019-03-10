Büyükşehir Belediyesi'nden "Kardeşlik Günü" Programı

Konya
Büyükşehir Belediyesi, şehirde eğitim gören Arap öğrencilere yönelik "Kardeşlik Günü" programı düzenledi. Selçuklu
Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 17 Arap ülkesinden çok sayıda öğrenci katıldı.
Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği Başkanı Mohammed Saleh Alwainani, kültür farkı olmadan bir arada bulunmanın İslam kardeşliğinin temeli olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan
Özensel de böyle bir programın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler kadim geleneğimizin ve devraldığımız güçlü değerlerin farkındayız. Bu amaçla İslam coğrafyasındaki gençlerle, tüm dünyaya hizmet etmek boynumuzun borcudur." dedi.
Konya, Güncel
Kaynak: AA