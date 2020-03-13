Büyükşehir Belediyesi'nden koronovirüse karşı tedbir kararı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında KO-MEK, Bilgievi, Akademi Lise ve Akademi Üniversitelerde eğğtime 3 hafta ara verdi.
13.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:14
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında KO-MEK, Bilgievi, Akademi Lise ve Akademi Üniversitelerde eğğtime 3 hafta ara verdi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar neticesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de tedbir aldığını açıkladı. Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK kurslarında, Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversitede eğitimlerine, Gençlik Kamplarındaki faaliyetlere ve kent genelindeki Spor Okulları ile spor tesislerindeki tüm faaliyetlere 3'er hafta ara verilmesine kadar verildi. Tedbir kapsamında ayrıca 10-12 Nisan tarihinde yapılması planlanan Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nun ileri bir tarihe ertelenirken, Şehir Tiyatroları'na ait etkinlikler ile kültür-sanat etkinliklerine de 1 Mayıs tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. - KOCAELİ
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ve ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar neticesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de tedbir aldığını açıkladı. Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK kurslarında, Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversitede eğitimlerine, Gençlik Kamplarındaki faaliyetlere ve kent genelindeki Spor Okulları ile spor tesislerindeki tüm faaliyetlere 3'er hafta ara verilmesine kadar verildi. Tedbir kapsamında ayrıca 10-12 Nisan tarihinde yapılması planlanan Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nun ileri bir tarihe ertelenirken, Şehir Tiyatroları'na ait etkinlikler ile kültür-sanat etkinliklerine de 1 Mayıs tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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