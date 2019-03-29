Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Spor Malzemesi Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, yılın üç ayında 19 ilçede 60 okulda eğitim gören 2 bin 300 öğrenciye, 6 bin spor malzemesi hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsaldaki öğrencileri spora teşvik amacıyla "Spor yapmayan çocuk kalmasın" sloganıyla hareket eden ekipler, Antalya'nın en uzak mahalle okullarındaki çocukları sevindirmeye devam ediyor.
Yılın üç ayında tüm ilçelerde 60 mahalle okulundan 2 bin 300 öğrenciye 6 bin spor malzemesi desteği sağlandı.
Öğrencilere Antalyaspor
forması, tişört, şapka, spor ayakkabısı, satranç takımı, futbol, basketbol
, voleybol
topu hediye edildi.
"Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" sloganıyla yola çıkan ekipler, proje kapsamında bugüne kadar 12 bin 300 öğrenciye, 33 bin adet spor malzemesi armağan etti.
Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
Kaynak: AA