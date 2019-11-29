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Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat ve fiyat etiketi denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, iş yerlerine yönelik ruhsat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

29.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:32Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat ve fiyat etiketi denetimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, iş yerlerine yönelik ruhsat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iş yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri ihmal etmiyor. Bu kapsamda Daire Başkanlığı ile Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında bulunan iş yerlerine ruhsat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan iş yerlerine gerekli uyarılar ve cezalar verildi.

Yapılan kontroller çerçevesinde, ekipler tarafından mağazadaki ürün etiketlerinin üzerinde yazan fiyatla, kasadaki fiyatın aynı olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması acısından önem taşıyan bu kontroller, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlıyor. Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uymayan mağazalara cezai işlem uygulanıyor.

Mağazalardan alışveriş yapılırken, reyondaki ürün fiyatıyla kasadaki ürün fiyatının farklı olması vatandaşların maddi acıdan kayıp yaşamasına neden oluyor. Fiyat etiketi kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ekipler vatandaşın maddi kayıp yaşamamasının önemine vurgu yaptı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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