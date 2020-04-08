Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir Belediyesi'nden şirket yöneticilerine koronavirüs görevi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs krizinde metropol dışındaki 19 ilçede daha etkin bir çalışma yürütmek için düğmeye bastı.

08.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:16
Büyükşehir Belediyesi'nden şirket yöneticilerine koronavirüs görevi

Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun yönetiminde şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri ilçelerde sahaya çıktı.

"Kriz Belediyeciliği" altında çalışmaları örgütlemek, koordine etmek ve kolaylaştırmak için metropol dışında kalan 19 ilçe için de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer farklı bir çalışma modeli yürürlüğe koydu. Belediye adına destek sağlamak ve yardım götürmek üzere Büyükşehir BelediyesiBaşkan Vekili Mustafa Özuslu liderliğindeki belediyeye bağlı 13 şirketin yönetim kurulu başkanlarının ve genel müdürlerin her biri bir ilçede görevlendirildi.

Her ilçede görevlendirilen isimler, burada belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetim Hizmetleri birimleriyle koordineli bir şekilde yurttaşlara destek veriyor. Görev aldıkları ilçelerde yurttaşların ihtiyaçlarını sorarak sorunları belirleyen yöneticiler ihtiyaç halinde gıda desteği, maske ve eldiven dağıtılması ve aksayan belediye hizmetlerinin bitirilmesi konusunda şirket olanaklarını da kullanıyor.

Başkan Vekili Özuslu koordinatör

Kendi görev yeri Aliağa olan, aynı zamanda 19 ilçedeki organizasyonu da yürüten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, çalışma yaptıkları yerlerde parti ayrımı gözetmediklerini, her ilçede titiz bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Özuslu, "İster CHP'li belediyeler olsun, isterse AK Partili belediyeler olsun, her yerde aynı özveri ile çalışıyoruz. Bizler görev yaptığımız yerde Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayacağız. Bu model ile metropol dışındaki ilçelerin fiziki uzaklığından kaynaklanan dezavantajını gideriyoruz" dedi.

"İşini kaybeden binlerce insan var"

Görüştükleri kişilerden bazılarının gıda veya hijyen paketi istediğini aktaran Özuslu şunları söyledi: "İhtiyacı olanlar da çıktı. Evinde yiyeceği bulunmadığını belirtenler ile hijyen paketi isteyenler not edildi. Rapor haline getirildi. Ve şimdi bu ilçelerimizde gelen taleplerin karşılanması yönünde geri dönüşler başladı. Koronavirüs krizinde işini kaybeden binlerce insan var. Evine ekmek gitmiyor. Bize bir sürü mesaj geliyor, 'Yiyeceğimiz yok' diyorlar. Bunları görmek zorundayız. Sosyal belediyecilik bugünler için var. Bu ilçelerimizdeki gıda ve hijyen paketi dağıtımını da Biz Varız dayanışmasıyla koordineli bir şekilde, şirketlerimizin olanaklarını da devreye sokarak yapacağız. Bu nedenle bizim yaptığımız bu çalışma doğru bir çalışma oldu."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Tunç Soyer, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir Belediyesi'nden şirket yöneticilerine koronavirüs görevi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız

Son Dakika Güncel Haberleri

10:41: Karantinadaki vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı - Haber 10:40: Bakan Varank açıkladı: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıldı - Haber 10:40: Abbas Gündüz: "Kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak... - Haber 10:40: IEA Başkanı Birol petrol fiyatları için G20'yi devreye girmeye çağırdı (1) - Haber 10:40: DEAŞ ve El Kaide'yle bağlantılı kişiler listesinde güncelleme - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber 09:11: Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber