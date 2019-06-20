20.06.2019 14:20
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Büyükşehir Belediyesi'nden sürücülere uyarı

Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafiğin alternatif güzergahlardan verileceği bildirildi.

KayseriBüyükşehir Belediyesi tarafındanKocasinanBulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafiğin alternatif güzergahlardan verileceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Bulvarı'nda yer alanFuzuliKavşağı ve Tuna Kavşağı arasındaki yaya üst geçidinin taşıyıcı sisteminin montajı yapılacak.
Çalışmalar kapsamında Kocasinan Bulvarı'nın Kayseri-Sivasistikameti yarın 09.00-15.00 saatleri arasında, Sivas-Ankaraistikameti ise 15.00-18.00 saatleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Çalışma süresince sürücüler eski hal önündeki Alsancak Sokak'tanBekir YıldızBulvarı'na ulaşarak tekrar Kocasinan Bulvarı'na çıkabilecekler.
Sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
Kaynak: AA
Sivas,Kayseri,Kocasinan,Güncel

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