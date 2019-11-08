Haberler » Güncel » Büyükşehir Belediyesi'ne yurt dışından yoğun ilgi - Haber

Büyükşehir Belediyesi'ne yurt dışından yoğun ilgi

Uluslararası ilişkiler konusunda dikkat çekici çalışmalar ile iş birliklerine imza atan ve yurt dışından yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen konuklarını ağırladı.

08.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:25 Büyükşehir Belediyesi'ne yurt dışından yoğun ilgi
Uluslararası ilişkiler konusunda dikkat çekici çalışmalar ile iş birliklerine imza atan ve yurt dışından yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı Büyükşehir Belediyesi, son olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen konuklarını ağırladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Shaanxi Vilayeti Genel Sekreteri Zhao Xioming ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ile görüştü. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi kadar bilgi ve tecrübe paylaşımını önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Ankara'nın Pekin ile kardeş kent olduğunu, Şangay ile dostluk ve iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Ortak projelerimizle kentlerimizin refah seviyesinin artırılması ve tanıtılması amacıyla faydalı çalışmalar yapacağımızdan şüphem yok. Sizlerin de kendi şehirlerinizde Ankara'nın tanıtılması ve şehirlerimiz arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemenizden memnuniyet duyarız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan projelerle Türkiye'de ve dünyada birçok ilki gerçekleştirerek, örnek bir belediye olmanın gayreti içerisindeyiz."

Gerek iki ülke gerekse Başkentler arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Shaanxi Vilayeti Genel Sekreter Yardımcısı Zhao Xioming ise, "İş birliği yapmak istiyoruz. Pekin ve Şanghay ile iş birlikleri yapmışsınız, protokol imzalamışsınız. Bizim amacımız ve teklifimiz Shaanxi ile de bağlantı kurmanız. Biz hazırız" dedi.

Çin heyeti ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesini, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası İpek Yolu Fuarı'na katılması için Çin'e davet etti. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:33   Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz"
23:32   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:28   Mevlit Kandili kutlandı - ÜSKÜP/SARAYBOSNA
23:22   Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu
23:26   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
23:19   AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
22:26   Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 23:35:02