Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 86 öğrenci üniversiteyi kazandı

Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 86 öğrenci üniversiteyi kazandıDENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde üniversiteye hazırlık kursu alan 86 kişi üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. 26 Ağustos 2019'da yeni dönem müracaatları başlayacak Sosyal Etkinlik Merkezlerine ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kayıt yaptırabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri bu yıl ilk kez üniversiteye hazırlık kursu verdi. Denizli'de üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 86 mezun lise öğrencisi, Yenişehir, Kayıhan, Anafartalar, Atalar, Karaman ve Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde eğitim görerek hayallerine kavuştu. Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde üniversiteye hazırlık kursları 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Lise mezunu öğrenciler hafta içi her gün sabahtan öğleye kadar Yenişehir, Kayıhan, Anafartalar ve Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde; hafta sonu ise 11. ve 12. sınıf öğrencileri Karaman, Yenişehir, Kayıhan ve Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkez'ine kayıt yaptırarak üniversite sınavına hazırlık kurslarından yararlanabilecek.Yeni kayıt dönemi 26 Ağustos ta başlıyorÜniversiteye hazırlık kurslarının yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezlerinden ilkokul 2. sınıf öğrencilerinden başlayarak ortaokul ve lise öğrencileri de faydalanabilecek. Sosyal Etkinlik Merkezleri'nin yeni dönem müracaatları ise 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. 26 Ağustos 2019 Pazartesi gününden itibaren Karaman, Yenişehir, Sevindik, Fatih, Atalar, Aktepe, Anafartalar, Kayıhan, Gökpınar ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabilinecek."Tüm öğretmenlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum"Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sosyal Etkinlik Merkezlerinin her geçen yıl daha çok öğrenciye katkı sağladığını ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Gençlerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğretmenlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.