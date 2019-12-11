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Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl hazırlıkları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'yı yeni yıla hazırlıyor.

11.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:58Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl hazırlıkları
Büyükşehir Belediyesi Antalya'yı yeni yıla hazırlıyor. Kavşak ve caddelerde ışıklandırma çalışması yapan ekipler, yılbaşı öncesinde Antalya'yı ışıklandırıcak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in turizm sektörü temsilcileri ile Ekim ayında gerçekleştirdiği buluşmada dile getirdiği "Yılbaşında ışıl ışıl, pırıl pırıl bir Antalya'da yeni yıla hep birlikte gireceğiz" sözü yerine geliyor. Başkan Böcek'in talimatıyla yılbaşı hazırlıklarını sürdüren ekipler kent estetiğine uygun şekilde kavşaklarda, caddelerde ve üst geçitlerde aydınlatma çalışması yapıyor.

Antalyaspor Kavşağı ve Beach Park Kavşağında yer alan ağaçları ışıklandıran ekipler orta refüjlere de Ay Yıldızlı Türk bayrağının yer aldığı süslemeleri yerleştirdi. 100. Yıl alt ve üst geçitleri ile Güllük Caddesi'ndeki elektrik direklerini de kuyruklu yıldız ve yıldızlar ile süsleyen ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri önümüzdeki günlerde de Sampi Kavşağı, İsmet Gökşen Caddesi, Atatürk Caddesi ile Işıklar Caddesi'nde ağaç ve cadde süslemesi yapacak. Kavşak ve refüjler başta olmak üzere şehrin dört bir yanını baştan sona çiçeklerle donatan ekipler yeni yıl öncesi Antalyalılara görsel bir şölen sunacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ise yeni yıl pazarının kurulacağı Cumhuriyet Meydanını özel olarak yılbaşına hazırlayacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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