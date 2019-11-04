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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun ilk oyununu sergiledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Duvarların Ötesinde' adlı tiyatro oyunuyla yeni sezonun ilk gösterimini gerçekleştirdi.

04.11.2019 16:34Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun ilk oyununu sergiledi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Duvarların Ötesinde' adlı tiyatro oyunuyla yeni sezonun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören oyun iki haftalık periyotlarla Şair Nabi Kültür Merkezinde tiyatro severler ile buluşacak.

Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde tiyatro severlerle buluşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, kasım ayı itibariyle sezonun ilk oyununu sergiledi. Şair Nabi Kültür Merkezinde Turgut Özakman'ın yazdığı 'Duvarların Ötesinde' isimli oyunla seyircisi ile buluşan Şehir Tiyatrosu ekibi, izleyicilerden tam not aldı. Sergilenen tiyatro oyununa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, "Büyükşehir Belediyemizin tiyatro ekibine teşekkür ediyorum. Oyunu çok güzel bir şekilde oynadılar ve hepimiz yerimizde yaşayarak hissederek izledik. Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya desteğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şehir Tiyatrosu, Güncel

Kaynak: İHA

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