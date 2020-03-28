Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarını denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüsü tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarında denetim yaptı.

28.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:06
Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarını denetledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüsü tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda semt pazarlarında denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile semt pazarındaki giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyeceği, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarların geçici süreyle kapatılacağı ve pazar tezgahları arasındaki mesafenin 3 metre olması gerektiği belirtildi. 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıtada Daire Başkanlığına bağlı ekipler, semt pazarlarında denetim yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, pazar esnafına satılan ürünlerin sağlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Ekipler, pazar esnafından müşterilerin satılan ürünlere dokunmasına müsaade etmemelerini ve tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metreye çıkartılmasını istedi. Pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlatan zabıta görevlileri, maskesi ve eldiveni olmayan bazı satıcılara maske ve eldiven verdi. Zabıta ekipleri pazarcılara alışveriş esnasında ürünleri kendilerinin vermesi gerektiğini belirterek, kurallara uymayan vatandaşları da uyardı. - DİYARBAKIR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Zabıta, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarını denetledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu Haberler
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haberler
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: İzmir Büyükşehir Belediyesinden kampanya duyurusu - Haber 17:22: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu'dan gençler için kampanya - Haber 17:22: Almanya'da 2019'da Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldı - Haber 17:21: Üsküdar'da tezgahına el konulan simitçi intihar girişiminde bulundu - Haber 17:21: Milli sporculardan "Evde kal" çağrısı - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber