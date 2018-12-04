Büyükşehir Belediyesi Serik'te Engellileri Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Serik Hizmet Birimi ekipleri ilçedeki engellileri ve ailelerini ziyaret etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Serik'te bulunan engellileri ziyaret etti. Engelliler ziyaretine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih
Erkuş ve birim çalışanları katıldı. Engellilere çeşitli hediyeler veren ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in de selamını iletti.
Görme engelli 21 yaşındaki İlknur Arslan, memurluk sınavına girdiğini ve atamasını beklediğini söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nde engelli kadrosunda çalışan bedensel engelli Lütfiye Ateş de "Böyle günlerde hatırlanmak çok güzel. 10 yıl önce minibüslere bile almıyorlardı. Şimdi aradığımız zaman Büyükşehir Belediyesi'nin engelli aracıyla istediğimiz yere götürüp getiriyorlar" dedi. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi,serik
04 Aralık 2018 Salı 08:56